شكرا لقرائتكم خبر عن حرم الشيح محمد الجميح إلى رحمة الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقلت إلى رحمة الله تعالى حصة محمد سليمان البسام، حرم الشيخ محمد بن عبد الله الجميح رحمه الله.

والدة كل من حمد ومنصور بن عبدالله الجميح، وسامية، ابتسام، هيفاء، نورة، عبير، وأريج بنت عبدالله الجميح.

وأُديت الصلاة على الفقيدة بعد عصر اليوم الأحد، في جامع الملك خالد بمدينة الرياض، ووري جثمانها الثري في مقبرة عرقة.

ويتقبل عزاء الرجال في مجمع الجميح بحي المعذر الشمالي، من الساعة 5 عصرا إلى 8 مساء، وللنساء في المسجد فقط.

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته (إنا لله وإنا إليه راجعون).