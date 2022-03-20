اخبار الخليج – جلالة الملك يتلقى برقية شكر من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر من السيد سمير عبدالله أحمد ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ، رفع فيها بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء كتلة تجار 22 الفائزين بعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورتها الثلاثين، الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أسمى آيات الشكر والامتنان ، وذلك رداً على برقية التهنئة التي تلقاها وزملاؤه ، من لدن جلالته بمناسبة انتخابه لمجلس إدارة غرفة البحرين .

وأعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في برقيته عن خالص اعتزازه لجلالة الملك المفدى على ما عبر عنه جلالته من تمنيات له ولجميع زملائه وزميلاته الفائزين بالتوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة بيت التجار ، الأمر الذي يشكل دافعاً لتحقيق لمزيد من البذل والعطاء والسعي نحو الإنجاز والتكامل مع كافة الجهود الوطنية التي تنفذها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إطار مسيرة البناء والتنمية المنشودة في عهد جلالته الزاهر .

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين مواصلة العمل في البناء على ما تحقق من منجزات للغرفة وللقطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية الاستثنائية ، ليس على الصعيد المحلي فحسب بل على الصعيدين الإقليمي والدولي ، وأن تصبح غرفة البحرين الشريك الفاعل والمؤثر في صناعة القرار الاقتصادي ، وفي استدامة ونماء الاقتصاد الوطني والدفاع عن مصالح أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين .

وأختتم ناس برقيته مجدداً العهد على الدوام أن يظل مسانداً لكل خطوات جلالته المباركة مبدياً كل الفخر والتقدير لكل منجزات البحرين التي تحققت في ظل جلالته، سائلاً المولى أن يحفظ جلالته للبحرين وشعبها الوفي ، وأن يعينه ويوفقه على تحقيق كل التطلعات لمستقبل هذا البلد المعطاء .