اخبار الخليج – كتلة «ريادة 22» تشكر كل من ساندها لانتخابات الغرفة وتعلن أنها ماضية في الفعاليات والأنشطة القادمة

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت كتلة «ريادة 22» عن شكرها وتقديرها إلى جميع أصحاب الأعمال من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين الذين منحوا أصواتهم إلى الكتلة خلال انتخابات الغرفة التي جرت مؤخراً في مركز البحرين للمعارض والمؤتمرات.

وأشارت كتلة «ريادة 22» في بيان رسمي لها إلى أن عدم الفوز ليس نهاية المطاف بل ستواصل الكتلة جهودها في مختلف الفعاليات والأنشطة خلال الفترة القادمة سعياً من الكتلة في المساهمة بتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وذكرت الكتلة أن مرشحيها لم وإن لم يحالفهم الحظ في هذه الانتخابات لكن هذه التجربة تعد دافعاً للعطاء والعمل لترك بصمات منتسبي الكتلة في خدمة مملكتنا الغالية.

وباركت كتلة ريادة إلى جميع الفائزين في الانتخابات داعية إلى العمل على تحقيق تطلعات الشارع التجاري خلال المرحلة المقبلة التي تحتاج إلى التكاتف والتعاون بين الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة بغية نمو الاقتصاد الوطني على مختلف الاصعدة عبر المبادرات والاسهامات المتنوعة.

وفي ختام تصريحه تقدم رئيس كتلة ريادة الدكتور عبدالحسن الديري بجزيل الشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة للانتخابات، مبيناً بأن العملية الانتخابية قد جرت بكل سلاسة وسهولة، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة مراجعة قانون أصوات الناخبين الخاص بالغرفة التجارية في المرة القادمة والنظر في المكان المخصص لمقار الكتل الانتخابية بغية نجاح العملية الانتخابية وضمان عدم عزوف التجار عن المشاركة في الانتخابات القادمة.

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