الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توقع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للأوقاف

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اليوم الأحد بديوان الرئاسة، اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، بحضور معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، وسعادة محافظ الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ عماد بن صالح الخراشي.

وقد وقع الاتفاقية من جانب الرئاسة العامة وكيل الرئاسة للتخطيط والتطوير، الشيخ عبدالله بن محمد الشراحيلي، ومن جانب الهيئة العامة للأوقاف سعادة نائب المحافظ لقطاع المصارف والبرامج التنموية، الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العقيِّل.

وتُعنى الاتفاقية بتقديم الدعم لمشروع “المصليات المتنقلة” الذي يختص بتأمين وتجهيز 10 مصليات متنقلة للرئاسة العامة في الأماكن التي تحتاج إلى مصليات، وتنفَّذ فيها برامج توعوية مصاحبة.

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وخلال التوقيع أوضح معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند، أن الرئاسة العامة وهي تنفذ التوجيه السامي الكريم بتفعيل الشراكات مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في إعداد برامج مشتركة معنية بالجوانب التوعوية لكل شرائح المجتمع، تسعى إلى مدِّ جسور التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة ومنها الهيئة العامة للأوقاف التي تبني الرئاسة معها شراكة استراتيجية من خلال توقيع هذه الاتفاقية التي هي خطوة أولى في مسيرة تعاون واتفاق على مشاريع مستقبلية تتم -بإذن الله جل وعلا- بين الرئاسة العامة وهيئة الأوقاف في أثر مبارك وكريم لهذه المشاريع على مستوى المجتمع بكل شرائحه.