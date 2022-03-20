أمير منطقة حائل يلتقي بالمدير التنفيذي لنادي الإبل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن برامج وفعاليات نادي الإبل ستكون إضافة مهمة في المنطقة ولجميع ملاك الإبل بالمملكة، منوهاً سموه بالدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لفعاليات الإبل ودعم اقتصادياتها المنعكسة على شريحة كبيرة من المجتمع.

جاء ذلك بعد اجتماع سموه بمكتبه اليوم، بالمدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني، بحضور مدير قطاع السياسات وتطوير بيئة الإبل فوزان الماضي، ومدير قطاع المهرجانات والفعاليات سطام العسكر، ونائب مدير قطاع علاقات الملاك مبارك الدوسري.

وأشاد سموه بالجهود القائمة لدراسة واقع الحال والدورة الاقتصادية لهذه الرياضة وملاكها وأهميتها، مشيراً إلى استعداد المنطقة للإسهام في نجاح أي فعاليات وبرامج مستقبلاً تخص الإبل -بإذن الله-.

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من جهته أوضح المدير التنفيذي لنادي الإبل أن الاجتماع جاء تنسيقياً بين إمارة منطقة حائل ونادي الإبل في مختلف المجالات التي تهم أهل الإبل بشكل عام وأهل المنطقة، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة عدة موضوعات، منها إقامة مزادات الإبل وتنسيقها وكذلك التحديات التي تهم ملاك الإبل والمقترحات المشتركة بين منطقة حائل ونادي الإبل .