أمير القصيم يدشن مشروع ترجمة مؤلفات سموه الى 23 لغة

محمد بن مسعود - الدمام - دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتب سموه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم مشروع ترجمة مؤلفات سموه الى 23 لغة وذلك بحضور وكيل امارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد بالقصيم عبدالرحمن السويلم ، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم بالانابة احمد الوتيد ورئيس محلس ادارة جمعية الدعوة والارشاد الصفراء عبدالرحمن العقل والمشرف على المشروع الدكتور حمد الصقعبي .

واكد سمو أمير القصيم أهمية الترجمة العلمية في نشر العلم النافع لدى أفراد المجتمع وغير الناطقين باللغة العربية ، بمختلف مجالاتها الشرعية والأذكار والأوراد والسياسية .

واشار سموه بأن هذه ترجمة المؤلفات سيسهم في تعزيز نشر العلم وغرس مبادئ العقيدة الإسلامية وبيان هدي المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وتعزيز الهوية الوطنية وتاريخ الدولة السعودية الأولى وحتى الدولة السعودية الحديثة لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين ، نحو التطوير ومتطلبات وسائل العلم الحديث والمساهمة في تطوير حركة التعريب والترجمة المملكة العربية السعودية وإثراء المكتبة العلمية بالكتب المترجمة من أجل المساهمة في نشر المعرفة وتقديم خدمة تعليمية ثقافية متنوعة تفي بحاجات أفراد المجتمع غير الناطقين باللغة العربية.

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واشاد سموه بدور فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم والقائمين على المكتبة الرقمية لسموه وجمعية الدعوة الإرشاد وتوعية الجاليات بالصفراء على المبادرة في ترجمة المؤلفات لعدة لغات مختلفة .