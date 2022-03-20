اخبار الخليج – الأمين العام لـمجلس التعاون يهنئ قرينة عاهل البلاد المفدى بمناسبة تصدر سموها قائمة «القيادات النسائية»

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمانة العامة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بمناسبة تصدر سموها القائمة الصادرة من مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية التي جرى إعلانها من قبل وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة والبعثة الدائمة للغابون، بمناسبة إطلاق اليونسكو اليوم العالمي للمرأة في مجال العمل متعدد الأطراف.

جاء ذلك في كلمة لمعالي الدكتور الحجرف ألقاها نيابة عنه السيد خليفة بن سعيد العبري مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لـمجلس التعاون الخليجي، وذلك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى «المرأة الخليجية: ريادة من أجل غد مستدام»، والذي يقام بتنظيم مشترك بين مجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.