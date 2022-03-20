اخبار الخليج – رئيس جمهورية إندونيسيا يعرب عن الاعتزاز بعلاقات الصداقة البحرينية الإندونيسية

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، عن الفخر والاعتزاز بعلاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع جمهورية إندونيسيا بمملكة البحرين، مؤكدًا ما يشهده البلدان الصديقان من تعاون وتنسيق في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الإندونيسي بمعالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب على هامش افتتاح أعمال الجمعية العامة الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي، التي انطلقت أعمالها مساء اليوم (الأحد)، في جزيرة بالي بجمهورية بالي الصديقة، بحضور وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، وعدد من رؤساء وممثلي البرلمانات في دول العالم، حيث تستمر أعمال الجمعية حتى الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري.

وأكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أنَّ اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي تكتسب أهمية خاصة، لما تشهده من نقاشات برلمانية وحوارات متعددة بشأن القضايا والموضوعات التي تسهم في تحقيق مزيد من النماء والازدهار للدول والشعوب، مشيدة بالجهود المثمرة التي يبذلها الاتحاد البرلماني الدولي في تنظيم وإقامة المؤتمرات البرلمانية الدولية.

وأشارت الشعبة البرلمانية إلى أن أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي تعتبر أكبر تجمع برلماني، حيث يلتقي رؤساء وممثلو البرلمانات في دول العالم لبحث سبل وآليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب النظر في القضايا والمستجدات على الساحة الدولية.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية كلًا من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، النائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى، النائب محمد عيسى العباسي، النائب عبدالله الذوادي، المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.