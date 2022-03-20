اخبار الخليج – الأربعاء المقبل.. انطلاق فعاليات مؤتمر الأهلية الدولي للأعمال والتكنولوجيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الجامعة الأهلية عن تنظم مؤتمر الأهلية للأعمال والتكنولوجيا بمشاركة لفيف من العلماء والمفكرين والأكاديميين والباحثين من منطقة الخليج والوطن العربي والعديد من الجامعات الأسيوية والغربية والمراكز البحثية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والأعمال، وذلك يومي الأربعاء والخميس المقبلين الموافقين لـ 23 و24 مارس/آذار 2022 حيث سيزاوج المؤتمر بين الحضور الفعلي والتواصل الالكتروني التفاعلي، فيما يستضيف فندق ويندهام جراند المنامة فعاليات المؤتمر.

وتقيم كلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة الأهلية هذا المؤتمر تحت رعاية الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم التعليم العالي وبحضور أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية الدكتور مأمون الدبعي وبالشراكة مع نخبة من الجامعات المتميزة عربيا ودوليا وهي: الجامعة الأردنية، وجامعة برونيل البريطانية، وجامعة أبوظبي، والجامعة الهاشمية، وجامعة الأعمال والتكنولوجيا بالمملكة العربية السعودية، وكلية الإمارات للتكنولوجيا، بالإضافة إلى عدد واسع من العلماء والأكاديميين والباحثين وأعضاء كليات الأعمال وممثلين عن المؤسسات والشركات البحرينية.

وبهذه المناسبة أشاد الرئيس المؤسس رئيس مجلس الأمناء البروفيسور عبدالله الحواج برعاية الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة لفعاليات المؤتمر تأكيدا للدور المتميز لمجلس التعليم العالي وأمانته العامة في دعم ومساندة الجامعات البحرينية وتشجيع جهود البحث العلمي بما يعزز من ريادة مملكة البحرين وتألقها في سماء البحث العلمي على مستوى المنطقة.

وأكد البروفيسور الحواج ترحيبه بمشاركة أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية الدكتور مأمون الدبعي في افتتاح المؤتمر وجلساته المصاحبة ونخبة من العلماء والمفكرين والأكاديميين الممثلين لعدد واسع من الجامعات وخصوصا الجامعات الخليجية والعربية المشاركة في المؤتمر.

ومن جهته أكد رئيس الجامعة البروفيسور منصور العالي بأن هذا المؤتمر يشكل نقلة نوعية في تعزيز جهود البحث العلمي منوها برعاية الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة لفعاليات المؤتمر ومشاركة أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية الدكتور مأمون الدبعي في فعالياته.

واضاف: يحظى المؤتمر أيضا بمشاركة أسماء لامعة عالميا في مجالات البحث العلمي كالدكتور حسين جهانشلو مؤسس قاعدة بيانات بيتكوين بجامعة كارديف البريطانية، والدكتور خالد السرطاوي نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية وعميد كلية الأعمال بجامعة فيلادلفيا والدكتور معتز الدبعي عميد كلية الأعمال بجامعة عمان الأهلية والمتخصص بعلم البيانات الضخمة والتكنولوجيا السحابية.

ومن جانبه أوضح عميد كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتور علام حمدان بأن اللجنة العليا للمؤتمر أغلقت باب استلام الأبحاث على 201 بحث علمي والتي تم تحكيمها من قبل اثنين من المحكمين على الأقل لكل بحث، حيث حظي 67 بحثا منها بالاعتماد والقبول وسيتم استعراضها ضمن فعاليات المؤتمر في ورش وجلسات جانبية متزامنة.

وأشاد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر البروفيسور جاسم العجمي برغبة عدد واسع من الباحثين من عدة جامعات حول العالم في المشاركة بدراستهم في هذا المؤتمر، وهو ما يؤكد المكانة التي تحظى بها مملكة البحرين والجامعة الأهلية في هذا المجال، مشيرا إلى أن الفرق التحكيمية للمؤتمر قد عكفت على دراسة وفحص هذه الأوراق لتخلص كلمتها على الموافقة على 67 بحثا من أصل 201 بحث تم تقديمها، ولتمكين جميع هؤلاء الباحثين على الحصول على فرصة عرض أبحاثهم تم تنظيم عدة جلسات متزامنة ضمن فعاليات المؤتمر.