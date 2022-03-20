خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء العراقي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم، من دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق الشقيقة، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، دولة رئيس الوزراء العراقي على مشاعره ودعواته الأخوية.