محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. فيديو صادم لشرطي أمريكي يضع ركبته على رقبة طالبة أثناء مشاجرة داخل إحدى المدارس

وثق مقطع فيديو، لحظة صادمة لشرطي أمريكي يضع ركبته على رقبة فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا لأكثر من دقيقة بعد شجار في كافتيريا المدرسة ولاية ويسكونسن الأمريكية.

وظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل”، الضابط كينوشا شون جوتشو، يتدخل في المشاجرة ثم يتشاجر مع الفتاة قبل أن يسقط على الأرض ويضرب رأسه على منضدة.

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ووفقا للصحيفة فإن الشاب البالغ من العمر 37 عامًا، والذي كان يعمل حارس أمن في المدرسة، بدفع رأس الفتاة إلى الأرض ووضع ركبته على رقبتها لمدة دقيقة ونصف تقريبًا قبل تكبيل يديها وإخراجها من الكافيتريا.

فيما قال جيريل بيريز، والد الفتاة، إن ابنته تخضع للعلاج ويرى طبيب أعصاب بسبب إصاباتها.