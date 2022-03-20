محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. استشاري يكشف عن 3 حالات لا يناسبها استخدام “إبر إنقاص الوزن” .. وهذه هي الفئة العمرية الأنسب (فيديو)

صحيفة المرصد : قال الدكتور نايف العنزي، استشاري جراحة سمنة، إن هناك بعض الحالات التي لا يناسبها استخدام “إبر إنقاص الوزن”.

وأضاف في مداخلة ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” إن من بين تلك الحالات الذين يعانون من مشاكل في الغدة الدرقية (أمراض وأورام غير حميدة).

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وتابع: “أيضا من بين هؤلاء الذين يعانون من التهابات متكررة في البنكرياس والمرأة الحامل”.

وأشار إلى أنه ينصح بأخذ تلك الإبر في الفئة العمرية ما بين 16 وحتى 60 سنة.

وواصل : “أغلب الناس يبحثون عن الطرق السهلة ولا يريدون الخضوع للعمليات ولكن هناك آثار جانبية للدواء”.

وعن النتائج الملحوظة لتلك الإبر، استكمل: تكون ممتازة والفكرة بدأت حيث كانت تستخدم في علاج السكري من النوع الثاني ووجدوا أن أحد الأعراض الجانبية للمرضى بأنها تقلل الشهية لديهم وبالتالي إنقاص الوزن.