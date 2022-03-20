محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة قرارًا بشطب 30 محاميًا من جدول قيد المحامين، وذلك بسبب التخلف عن دفع الرسوم.

وشملت القائمة محاميين اثنين أمام محكمة التمييز، ومحامي مشتغل، بالإضافة إلى 27 محاميًا تحت التدريب.

وتنص المادة التاسعة من قانون المحاماة على أنه «إذا لم يسدد المحامي رسوم تجديد القيد إلى نهاية السنة المستحق عنها رسم التجديد شطب اسمه من الجدول. ويتم الشطب في هذه الحالة بقرار من وزير العدل و الشئون الإسلامية ولا تجوز أعاده قيد المحامي في هذه الحالة إلا إذا دفع رسم قيد جديد وذلك فضلا عن رسم القيد المتأخر».

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – شطب 30 محاميًا بسبب التخلّف عن دفع الرسوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.