شكرا لقرائتكم خبر عن جيبوتي تطالب باستعمال الحزم تجاه اعتداءات مليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - لقوات التحالف الحق باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذا العدوان

أدانت جمهورية جيبوتي بشدة الاعتداء الإرهابي بالمسيرات والصواريخ البالستية وصواريخ كروز الذي تعرضت له فجر أمس السبت محطة تحلية مياه الشقيق ومنشأة أرامكو بجيزان وكذلك محطة كهرباء ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية، من قبل المليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن.

ونددت جيبوتي بهذا العدوان السافر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويعد تصعيداً رافضاً لدعوة مجلس التعاون الخليجي لجهود ومبادرات السلام في اليمن.

وأكدت على لسان سفيرها في الرياض عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، حق قوات التحالف باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذا العدوان وفق الأعراف والقوانين الدولية.

وأهابت بالمجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين ووجوب الضغط اللازم الذي يفضي إلى قبول الحوار والسلام لإخراج اليمن الشقيق من محنته المتواصلة وتحقيق السلام في المنطقة.