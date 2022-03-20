شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: تحلية المياه : الاعتداء الإرهابي الحوثي لم يؤثر على انتاج وامدادات المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح مصدر مسؤول في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بأن ما تم من اعتداء إرهابي من قبل جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف منظومة تحلية المياه بالشقيق، لم يؤثر على إنتاج وإمدادات المياه المحلاة للمناطق المستفيدة، حيث كان الاستهداف جزئيًا وتم تجاوزه في حينه بتفعيل خطط الطوارئ، وتجري حاليًا معالجة الضرر من قبل فرق الصيانة المختصة التي تعاملت مع الحدث بكل جاهزية.