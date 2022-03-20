شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيرًا بـ 3 جناه في الرياض والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واس - المدينة المنورة

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيرًا بجانيين في محافظة ينبع بالمدينة المنورة ، وقالت في بيان لها : أقدم عبدالمجيد بن مرزوق بن مريزيق الصبحي -سعودي الجنسية- وعيد ابن بخيت بن معوض الصبحي - سعودي الجنسية- على خطف حدث والخروج به خارج النطاق العمراني والاعتداء عليه بالضرب مما تسبب بإصابته وفعل فاحشة اللواط به بالقوة والتهديد بالقتل، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة العامة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيرًا وأيد الحكم بمحكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق عبدالمجيد بن مرزوق بن مريزيق الصبحي, وعيد ابن بخيت بن معوض الصبحي اليوم الأحد بمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة.

كما نفذت وزارة الداخلية اليوم حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة بمحافظة الدوادمي بمنطقة الرياض، وقالت في بيان لها : أقدم جمال أبو بكر محمد -إثيوبي الجنسية- على قتل كل من أفتين عبدالله علي حسين و/شريف محمد علم -صوماليي الجنسية- وذلك بضربهما بحديدة على رأسيهما وهما نائمان مما أدى إلى وفاتهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة، تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني جمال أبو بكر محمد، اليوم بمحافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.