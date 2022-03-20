وكيل إمارة منطقة تبوك يدشن فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - 08-17-1443 02:44

صدى تبوك – التحرير

دشن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد الحقباني بالإمارة اليوم فعاليات أسبوع البيئة لهذا العام بالمنطقة الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويتضمن عدداً من الفعاليات المصاحبة، تحت شعار “بيئتنا مسؤوليتنا”.

واستمع الحقباني إلى شرح من نائب مدير فرع الوزارة بالمنطقة صالح البلوي عن الفعاليات والبرامج والأنشطة المصاحبة للأسبوع البيئي، مشيراً إلى أن فعاليات أسبوع البيئة تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، مؤكداً أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل من خلال استراتيجياتها وخططها ومبادراتها على تحقيق أعلى المستويات في المحافظة على البيئة والغطاء النباتي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية غير المتجددة، إضافةً إلى تعظيم الاستفادة من المصادر المجددة.

وأشار إلى أن فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة يتخللها العديد من المحاضرات عن بُعد يشترك في تقديمها عدد من المختصين والمهتمين بالبيئة، بالإضافة إلى إقامة عدد من الأنشطة الميدانية في مدينة تبوك والمحافظات التابعة لها، تشمل التشجير في عدة مواقع وحملات تنظيف الشواطئ.





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