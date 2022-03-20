بمناسبة رأس السنة الإيرانية.. ولي عهد إيران السابق: مصممون على تغيير النظام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

في رسالة فيديو متداولة على مواقع التواصل الفارسية، ظهر “رضا بهلوي”، نجل شاه إيران الراحل، أثناء تهنئته بالنوروز، واصفا العام الماضي بأنه عام إظهار التضامن من أجل “استعادة” إيران، داعياً جميع المواطنين في بلاده، وخاصة الشباب، إلى الكفاح من أجل “يوم جديد في إيران جديدة”.

وأضاف: “التضامن غير المسبوق للإيرانيين بدأ عام 1400 شمسي، من خلال رفض النظام الإيراني، واستمر حتى نهاية العام في شكل احتجاجات بطولية وحركات مطالبة بالعدالة على مستوى البلاد”.

وأشار رضا بهلوي إلى وجود مجموعات عرقية وطبقات مختلفة من الشعب الإيراني في الاحتجاجات التي تعم البلاد، مؤكدا أن هذا التضامن متجذر في الوحدة التاريخية للأمة الإيرانية.

كما قال في رسالته بمناسبة عيد النوروز، إن النوروز هو أحد أكثر الرموز الدالة على تماسك ووحدة الأمة الإيرانية، مضيفاً أن هذا العيد، كغيره من الاحتفالات الوطنية القومية الإيرانية، “هو رسالة نقاء وتنوير وسعادة وأمل بغد أفضل ووعد بيوم جديد في إيران الجديدة”.

وأكد أن بناء إيران الجديدة ممكن بجهود كل منا وأن لكل الإيرانيين دورا في هذا المشروع الوطني. ولا سيما الشباب الواعون والوطنيون الذين جعلهم حبهم لإيران مصممين على تغيير الوضع الراهن.

وفي ختام رسالته بمناسبة عيد النوروز، أشاد رضا بهلوي بذكرى “شهداء الحرية والازدهار” في إيران وأكد على استمرار نهجهم في العام الجديد.

يذكر أنه في ديسمبر الماضي، وتزامنا مع احتجاجات الفلاحين في أصفهان، أشاد ولي عهد إيران السابق بأهالي المحافظة لانضمامهم للمزارعين المحتجين، معلنا أن المظاهرات كانت “نموذجا للتضامن والتوافق في عموم إيران”.