“الشهري” تطرح كتاب “الإعلام البيئي – مشكلات وحلول” للمهتمين والمختصين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ الرياض

صدر عن دار متون للنشر والتوزيع بالقاهرة كتاب “الإعلام البيئي – مشكلات وحلول” للباحثة فوزية الشهري، والذي جاء في 160 صفحة من القطع الكبير، واشتمل على ستة فصول طرحت في الأول موضوع الوعي البيئي، أهميته ومفهوم البيئة وتنمية الوعي البيئي وخصائصه ودوره في حل المشكلات البيئية، وفي الفصل الثاني دور الإعلام البيئي ومعالجة القضايا البيئية، وفي الفصل الثالث مساهمة الإعلام البيئي في التنمية المستدامة، وفي الفصل الرابع المبادرات السعودية للحفاظ على البيئة، وفي الفصل الخامس القيود والعقبات التي تواجه الإعلام البيئي، فيما اشتمل الفصل الأخير على ملحق عن المحميات السعودية.

وبشكل عام تناول الكتاب موضوع البيئة والإعلام، ومدى فاعلية الإعلام البيئي في التأثير على المجتمعات وتحفيز المواطنين للحفاظ على البيئة، ومدى قدرة الإعلام البيئي على كشف قضايا البيئة المعقدة.

وناقشت المؤلفة القيود التي تُفرض على هذا النوع من الإعلام من عدة جوانب، كما طرحت المؤلفة عدداً من الحلول التي يمكن أن تكون مفيدة لتقوية مواقف الإعلام البيئي من قضايا البيئة حول العالم، وقدمت المؤلفة عدة نماذج للكوارث البيئة في العالم، كاشفة عن عجز الإعلام البيئي في التأثير الكامل على صُناع القرار لاتخاذ مواقف قوية موحدة للحفاظ على البيئة، وقدمت نموذج البيئة السعودية وطرق معالجة قضاياه من خلال مساهمة المملكة في الحفاظ على البيئة محلياً وعالمياً.