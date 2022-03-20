إصدار أول دراسة مسحية عن سوق الخدمات البريدية في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - 08-17-1443 01:54

صدى تبوك – متابعة

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أول دراسة مسحية تحليلية شاملة لسوق الخدمات البريدية وتطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية في المملكة لعام 2021م، وذلك انطلاقا من دورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد وتطوير خدماته لجعل المملكة منصة لوجستية مميزة مما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة.

وأوضحت الهيئة أن الدراسة تهدف إلى معرفة اتجاهات السوق وفهم سلوك المستخدمين وعاداتهم في التعامل مع هذه الخدمات.

وذكرت الهيئة أن عينة الدراسة بلغت 11,090 فرداً، بالاستناد إلى بيانات السكان الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء من حيث التوزيع الديموغرافي للسكان وفقاً للمناطق الإدارية، الجنسية، الجنس، والفئات العمرية، حيث استهدف المسح الفئة العمرية (من 15 إلى 64 سنة) وغطى المناطق الإدارية الـ(13)، كما لفتت إلى أن العينة توزعت بين 56% من السعوديين، و44% من غير السعوديين المقيمين في المملكة، وشكّل الذكور نسبة بلغت 61% ، فيما شكلت الإناث 39%.

وكشفت نتائج المسح لسوق الخدمات البريدية عن وصول نسبة انتشار استخدام الخدمات البريدية في المملكة إلى 83%، حيث بلغت نسبة انتشار إرسال المواد البريدية 32%، ونسبة الاستقبال 85%، كما رصدت الدراسة أهم الدوافع لاستخدام الخدمات البريدية في الإرسال والاستقبال ونوع المواد البريدية المرسلة والمستقبلة، إضافة إلى سلوك وعادات المستخدمين ووجهة الشحنات المرسلة محلياً ودولياً ومتوسط الإنفاق السنوي على الشحنات.

وأظهرت نتائج المسح لسوق تطبيقات التوصيل أن نسبة انتشار استخدام تطبيقات التوصيل في المملكة بلغت 57%، وكانت شريحة الإناث أكثر استخداماً لتطبيقات التوصيل بنسبة بلغت 75% من إجمالي الإناث، كما تناولت الدراسة نسبة الرضا العام لتطبيقات التوصيل حسب جودة الخدمة وسهولة الاستخدام وسرعة التوصيل وخدمة العملاء وسعر التوصيل ومندوبي التوصيل.

ودعت الهيئة الراغبين بالاطلاع على أبرز نتائج الدراسة المسحية لقطاع البريد لعام 2021م –لشريحة الأفراد الدخول على الرابط التالي: (https://www.citc.gov.sa/sl/e28 ) .