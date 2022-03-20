أمانة الشرقية تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مركز ترفيهي بالخبر

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزيرة الصحة تستقبل الرئيس التنفيذي لمستشفى الإرسالية الأمريكية وتشيد بدور المستشفى ومسيرته في دعم القطاع الصحي بالمملكة

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