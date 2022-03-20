«باير»: إطلاق مجموعة بيبانثين ديرما الجديدة للعناية بالبشرة في السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة باير للصناعات الدوائية إطلاق مجموعة جديدة للعناية بالبشرة، تم اختبارها من قبل أطباء الجلدية في المملكة العربية السعودية، تستهدف أصحاب البشرة الحساسة والجافة، حيث طوّرت باير مجموعة بيبانثين ديرما الجديدة للوجه والجسم، والتي تتكون من مرطبات ومنظفات للنهار والليل.

وأعلنت باير عن مجموعتها الجديدة خلال حفل إطلاق حضره عدد كبير من كبار خبراء الأمراض الجلدية والمعنيين بالقطاع الصحي في المملكة، وكان ضمن الحضور الدكتور سمير زمو رئيس قسم الأمراض الجلدية بجامعة الملك عبدالعزيز، والبروفيسور توماس لوغر من قسم العلوم الطبية الحيوية في جامعة مالمو في السويد، والبروفيسور إنزو بيرارديسكا من معهد سان جاليكانو للأمراض الجلدية في روما.

كما تم اسقبال ضيفة شرف الحفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كسفيرة للعلامة التجارية، في اليوم التالي للفعالية.

وتحتوي المجموعة على مزيج فريد من المكونات بما في ذلك Dexpanthenol وNiacinamide التي تعمل بعمق داخل الجلد لعلاج السبب الجذري للجفاف واستعادته من الداخل إلى الخارج، حيث أثبتت التجارب السريرية أن هذه التركيبة لديها القدرة على إصلاح ودعم عملية تجديد الخلايا المعطّلة.

ويعد جفاف البشرة أحد أهم المشكلات الصحية المتعلقة بالجلد، في المنطقة، حيث تشير الأبحاث إلى أن 56% من النساء في الشرق الأوسط يعانين من جفاف البشرة اليومي. وتلتزم باير بتقديم حلول متقدمة فعّالة للمشكلات الجلدية الملحة والعمل على إتاحتها في كافة الصيدليات ومنافذ البيع في المملكة، خصوصا في سوق متنامية بشدة مثل الشرق الأوسط.

وحول أهمية الحدث، يقول محمد جلال، نائب الرئيس رئيس قسم صحة المستهلك بشركة باير: «نحن في باير نؤمن بشدة أن هدفنا الأساسي هو استخدام العلم لتحسين جودة حياة عملائنا ونسعى دائما لتحقيق هذا الهدف. ويأتي إطلاق مجموعة بيبانثين ديرما من التزام الشركة الثابت بتزويد جميع المستهلكين في المملكة العربية السعودية بمجموعة واسعة من المنتجات اللازمة لإدارة صحتهم الشخصية».

ويضيف جلال: «بشرتنا ليست فقط ما يحمينا ولكنها تربطنا بالعالم والأشخاص الذين نحبهم. لهذا السبب سعينا إلى تطوير تركيبة مبتكرة وفعالة ولطيفة على البشرة في نفس الوقت، حيث تم تطويرها بالتعاون مع عدد كبير من كبار أطباء الجلد. نحن فخورون للغاية بهذا الإنجاز بالنسبة لباير، حيث ستكون المملكة العربية السعودية أول سوق في المنطقة تحصل على هذه المنتجات».

من جانبه، قال هشام الخولي، المدير التجاري لقسم صحة المستهلك في باير في المملكة العربية السعودية: «تشير الأبحاث التي قمنا بها بالسوق المحلية، إلى أن العديد من النساء في المنطقة يجبرن على التعامل مع حالات الجلد الجافة المنتشرة على مدار العام، مما يؤثر على جودة حياتهن بشكل عام. وقد أوحى ذلك لنا بأهمية التوصل إلى حل فعال للعناية بالبشرة، على أن تتمكن النساء في المملكة من تحمل تكلفته بسهولة في الوقت الذي يمكنه معالجة مخاوفهن، لذلك قدمنا هذه المجموعة الجديدة، بحيث تكون 90% من مكوناتها طبيعية، لنؤكد على أننا نستمع لمطالب واحتياجات عملائنا».

ويمثل إطلاق مجموعة بيبانثين ديرما أحدث إنجازات شركة باير في المملكة، التي عملت على مدار 75 عاما على تقديم حلول فعالة دائما للعناية بالبشرة، حيث تتكون المجموعة الجديدة من 8 منتجات جديدة تم تطويرها لتناسب جميع أفراد الأسرة، بما في ذلك كريمات الوجه ومستحضرات الجسم والمنظفات التي تعتمد في تركيبتها بشكل أساسي على المكونات الطبيعية، مع الحفاظ على تركيبتها الخالية من المواد الحافظة والعطور والألوان.