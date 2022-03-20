الحرس الوطني يعلن عن وظائف بمختلف مناطق المملكة

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام. -الوظائف العسكرية لحملة البكالريوس في التخصصات التالية: علم نفس خدمة اجتماعية -الوظائف العسكرية لحملة الدبلوم: -تخصص اتصالات (خريجي كلية الاتصالات) -الوظائف العسكرية لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها. ولمعرفة الشروط والتقديم الرجاء الضغط على الرابط



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