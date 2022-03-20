الهيئة العامة للنقل تمنح شهادة الاعتماد الأكاديمي لأكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية “HASCO”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس منحت الهيئة العامة للنقل الاعتماد الأكاديمي النهائي لمؤسسات التعليم والتدريب البحري لأكاديمية الموانئ البحرية والتقنية، بعد استيفائها كافة الاشتراطات الأساسية والمتطلبات النظامية اعتبارًا من 2022/02/01م، وذلك تنفيذًا لأحكام اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم “17/ 3/ 2019/ 2” وتاريخ 15/ 09/1440هـ الموافق 20/ 05/2019م. وسلم شهادة الاعتماد النهائي وكيل الهيئة للنقل البحري الكابتن عبدالرحمن بن معتوق الثنيان، لرئيس أكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية حسن حمد الحربي. ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة العامة للنقل في دعم الجهات الأكاديمية والتدريبة الوطنية وإتاحة المجال لها لتقديم برامج تدريبة نوعية متخصصة في مجال النقل البحري. أخبار قد تهمك يذكر أن أكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية “HASCO” تأسست في عام 2005م، وتملك ميناء خاص بها في الدمام، للاستشارات والتدريب للموانئ والأغراض البحرية داخل المملكة منذ عام 2007م، ويهدف إلى تدريب الكوادر العاملة في قطاعات صناعة وتجارة النفط على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

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