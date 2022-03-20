محمد بن مسعود - الدمام - انقذ نفسك قبل فوات الاوان .. السيلان اللعاب من الفم اثناء النوم تدل على مؤشرات خطيرة !

يحدث لكثير من الناس في مختلف الأعمار للأطفال والكبار سيلان لـ اللعاب أثناء النوم وهذا يسبب الحرج الشديد لمن يعانون من هذه المشكلة، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى خروج اللعاب أو ما يسمى “الرياله” من الفم في أوقات النوم عن غير قصد، فهي في أغلب الحالات تشير إلى حالة خطيرة، وفيما يلي عدة طرق للتغلب علي هذه المشكلة.

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طرق علاج لمنع سيلان اللعاب في اوقات النوم

النوم على الظهر: تغيير طريقة النوم من الطرق الفعالة، حيث يحافظ على ابقاء اللعاب الذي ينتجه الجسم في الفم، فحاول الحفاظ على ثبات جسمك.

إبقاء الرأس في وضع مرفوع: تقلل هذه الطريقة من خروج اللعاب من الفم اثناء النوم، حيث ارتفاع الرأس لا يسمح بحدوث ذلك.

تقليل الوزن الزائد: زيادة الوزن تؤدي الي حدوث مشاكل التنفس أثناء فترات النوم، لذلك اتباع نظام غذائي صحي يساعدك على تقليل الوزن وحل مشاكل التنفس أثناء النوم.

التنفس عن طريق الأنف: ينتشر عند كثير من الناس عادة النوم والفم مفتوح وغالبا ما يكون ذلك بسبب نزلات البرد والاحتقان، وذلك يؤدي إلى سيلان اللعاب عند النوم.

ممارسة تمارين التنفس العميق: إن تمارين التنفس عن طريق الأنف من العادات الجيدة التي يجب أن يتبعها جميع الأشخاص، فهي تحسن من أنماط التنفس وتتحكم في الإجهاد وعلاجه بشكل أفضل.

طرق طبية للتخلص من سيلان اللعاب خلال فترات النوم

استشارة الطبيب: ينصح بزيارة طبيب الأسنان حيث يوجهك باستخدام الجهاز المناسب للمساعدة على غلق الفم بشكل أفضل ويساعد على ابتلاع اللعاب، مما يسهل عملية النوم بشكل مريح.

مراجعة الدواء قبل تناوله: هناك بعض الادوية تؤدي الى زيادة افراز اللعاب مثل المضادات الحيوية، فيجب مراجعة النشرة الداخلية والتأكد من أنه لا يسبب عملية سيلان الأنف.

العمليات الجراحية: غالبا يقررها الطبيب في الحالات الحرجة، وهذا فقط لإزالة الغدد المسؤولة عن هذه المشكلة.