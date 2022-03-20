"فلكية جدة": اليوم نهاية فصل الشتاء فلكيًّا وبداية الربيع

محمد بن مسعود - الدمام - 08-17-1443 12:35

صدى تبوك – متابعة

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه يبدأ اليوم (الأحد) الاعتدال الربيعي، وستكون تلك النهاية الفلكية للشتاء، وبداية الربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الشمس عمودية على خط الاستواء في هذا اليوم، وستتوزع الحرارة والإضاءة بشكل متساوٍ على نصفي الأرض؛ بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية تتلقى أشعة الشمس مائلة تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر في القطبين.

وأبان أنه يُفترض أن يكون طول النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة؛ ولكن هذا لا يحدث تمامًا لسببين؛ الأول أن الشمس قرص دائري وليست نقطة ضوئية مثل النجوم البعيدة كما تظهر في سماء الأرض، ومعظم التقاويم تربط شروق الشمس بالتلامس الأول بين حافتها بالأفق الشرقي، وتحدد غروب الشمس عندما تلمس آخر حافة من قرص الشمس الأفق الغربي.

وأشار إلى أن الشمس ستشرق في يوم الاعتدال الربيعي من نقطة الشرق الأصلية، وتغرب في نقطة الغرب الأصلية، وبعد ذلك سيلاحظ أن الفجر أصبح مبكرًا، وأصبحت الشمس تغرب متأخرة، وعند مراقبة مسار الشمس الظاهري في قبة السماء كل يوم؛ سيلاحظ أنه يتغير نحو الشمال.

وأضاف أنه بعد أسابيع من حدوث الاعتدال الربيعي؛ سيلاحظ أن الشمس ستصبح تشرق من الشمال الشرقي، وهذا لأن الأرض تغير موقعها في مدارها حول الشمس؛ مما يجعل نقاط الشروق والغروب تتجه نحو الشمال في قبة السماء.

يشار إلى أن فصل الربيع سوف يستمر 92 يومًا و17 ساعة و40 دقيقة حتى موعد الانقلاب الصيفي في 21 يونيو المقبل.