وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (28) موقعاً حول المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (28) موقعا حول المملكة, وذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مستشفى خميس مشيط لمدة يوم، وفي إدارة التربية والتعليم بمدينة أبها، وللرجال في بلدية محافظة تثليث لمدة يومين لكل منهما، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للنساء في فرع جامعة الملك خالد بمحافظة أحد رفيدة، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في متوسطة الحماطة بمحافظة محايل عسير وللرجال في مستشفى محافظة تثليث العام، ويوم الأربعاء للنساء في ثانوية الطلاليع للبنات بمحافظة المجاردة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مركز ثول لمدة يومين ومركز قيا لمدة يوم، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة وإمارة منطقة مكة المكرمة بمكتب جدة لمدة يوم واحد لكل منهما وفي مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة لمدة ثلاث أيام، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في إمارة منطقة مكة المكرمة بمكتب العاصمة المقدسة لمدة يوم، وللنساء في مركز ثول لمدة ثلاثة أيام.

وفي منطقة الباحة تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز الجرين لمدة أسبوع، وللرجال في مدرسة وابتدائية برحرح، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة في متوسطة الفلاح لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مدرسة وادي فيق ومدرسة ابتدائية ومتوسطة أريمة وحديد لمدة يومين لكل منهما.

كما تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة بتقديم الخدمة اليوم للرجال والنساء في مركز ثرب بمحافظة المهد، ويوم الاثنين في مركز الهميج بمحافظة الحناكية ومركز القاحة بمحافظة بدر لمدة ثلاثة أيام لكل موقع، وللرجال في فرع جامعة طيبة بالعلا لمدة يوم واحد.

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وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال اليوم في مركز الحصينية لمدة يومين، ويوم الثلاثاء في مركز المشعلية لمدة ثلاثة أيام وللنساء يوم الأربعاء لمدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها يوم غد الاثنين للرجال في مهرجان خيرات الوطن بمحافظة عنيزة لمدة عشرة أيام وللنساء في مستشفى البدائع العام لمدة يوم.

وفي منطقة تبوك تقوم الأحوال المدنية بتقديم الخدمة للنساء اليوم بمحافظة الوجه لمدة خمسة أيام، بينما تقدم الخدمة بمنطقة الجوف للرجال والنساء في مقر إمارة منطقة الجوف لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.