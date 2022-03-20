محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس الامريكي السابق ترامب يقوم بأمر جنوني ويتدخل لمنع حدوث صدام بين مقاتل روسي وملاكم كندي

كشف الروسي، فلاديمير خريونوف، المروج للنزالات، أن مواطنه سيرغي خاريتونوف، مقاتل الفنون القتالية المختلط كان من المفترض أن يواجه بطل العالم السابق للملاكمة الكندي، بيرمان شتيفرن.

ونقل موقع “سبورت 24” عن فلاديمير خريونوف، قوله: “كان التحضير يجري للنزال ضد بيرمان ستيفن. وكان العقد موقعا عليه، هذا هو ملاكم (المروج الشهير) دون كينغ. كان هذا قبل كل الأحداث (الأوضاع في أوكرانيا). حتى أن لدي ملصق مع بيرمين ستيفن. لكن الظروف جاءت، ويقول دون كينغ: اتصل بي دونالد ترامب، وقال ألا أفعل ذلك”.

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وخاض سيرغي خاريتونوف فجر اليوم السبت، مواجهة بقواعد الملاكمة ضد الأمريكي، مالك سكوت، العائد إلى حلبات الملاكمة بعد 6 سنوات من الانقطاع، بصعوبة كبيرة بقرار منقسم من قبل الحكام.

يذكر أن سيرغي خاريتونوف (41 عاما) يرتبط بعقد مع اتحاد “Bellator” للفنون القتالية المختلطة (MMA)، ولكنه يشارك في مواجهات تحت رعاية مختلف الاتحادات الأخرى للفنون القتالية المختلطة والملاكمة.

بيرمان شتيفرن (43 عاما) هو بطل العالم السابق للملاكمة للوزن الثقيل بحسب المجلس العالمي للملاكمة “WBC”، وحقق خلال مسيرته الاحترافية 25 انتصارا، مقابل تعادل واحد، و5 هزائم.