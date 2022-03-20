اخبار دوليه – انتشال 20 جثة لمهاجرين غرقى على شواطئ ولاية نابل شرق تونس

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت السلطات الأمنية في تونس انتشال نحو 20 جثة لمهاجرين غرقى على شواطئ ولاية نابل شرق البلاد.

وأوضح معز تريعة المتحدث باسم الحماية المدنية التونسية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن أمواج البحر بمساعدة الرياح القوية لفظت جثث الغرقى تباعا منذ يوم الجمعة على شواطئ المدن المطلة على طول ساحل الولاية.

وأشار إلى أنه لم يتضح حتى الآن العدد الإجمالي من الغرقى الذين كانوا على متن القارب ، مرجحا أن تظهر جثث أخرى.

وتشهد السواحل التونسية طقسا سيئا خلال هذه الفترة مما يعيق القوارب الصغيرة للمهاجرين غير الشرعيين للإبحار في المياه العميقة.