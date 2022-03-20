اخبار دوليه – حرائق غابات مستعرة بتكساس ودالاس الأمريكيتين تخلف قتيلا وخسائر مادية

محمد بن مسعود - الدمام - تسببت حرائق بالغابات في تدمير 86 منزلا ومعظم بلدة كاربون الصغيرة بولاية تكساس الأمريكية، كما تسببت 4 حرائق غربي دالاس في احتراق 54 ألف فدان ومقتل نائب قائد الشرطة التي كان تساعد الناس على الفرار.

وقالت هيئة الإطفاء في تكساس، وفقا لوكالة «رويترز»، إن الحرائق الأربعة محتدمة منذ يومي الأربعاء والخميس في مقاطعة إيستلاند التي تبعد نحو 190 كيلومترا غربي دالاس تم احتواؤها بنسبة 30 في المئة تقريبا.

واحترق نحو 85 في المئة من بلدة كاربون التي يبلغ عدد سكانها 225 نسمة، فيما قال مكتب حاكم تكساس جريج أبوت إنه تقرر اعتبار 11 مقاطعة في تكساس مناطق كوارث وأمر بتنكيس الأعلام في مقاطعة إيستلاند تكريما لنائب قائد الشرطة باربره فينلي.