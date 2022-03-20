شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين : نقف مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مواطنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت مملكة البحرين قيام مليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق صاروخ بالستي نحو مدينة جازان، وتسع طائرات مسيرة تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، في اعتداء إرهابي غادر يستهدف المنشآت المدنية والاقتصادية وينتهك القانون الدولي الإنساني، ويبرهن على إصرار مليشيا الحوثي على مواصلة هجماتها العدوانية الآثمة.

وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بجهود قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ البالستي والطائرات المسيرة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة تلك الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.