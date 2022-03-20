شكرا لقرائتكم خبر عن 4213 جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الاحترازات بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت صحة الرياض 4213 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 2022/3/12م حتى 18/3/2022م, بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

واشتملت الجولات 275 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة وذلك لنحو 49 مستشفى خاصاً و226 مستشفى حكومياً، و359 زيارة للمراكز الحكومية و2081 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 1498 زيارة للصيدليات.