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4213 جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الاحترازات بالرياض

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الدمام - شريف احمد - نفّذت صحة الرياض 4213 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 2022/3/12م حتى 18/3/2022م, بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).

واشتملت الجولات 275 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة وذلك لنحو 49 مستشفى خاصاً و226 مستشفى حكومياً، و359 زيارة للمراكز الحكومية و2081 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 1498 زيارة للصيدليات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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