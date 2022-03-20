شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الإسلامي: ممارسات الحوثي إجرامية ضد الاعيان المدنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجمات التي اقترفتها ميليشيات الحوثي مستهدفة أعيان مدنية ومنشآت اقتصادية حيوية في المملكة.

ودان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة ، بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية.

وأكد الأمين العام مجددا أن منظمة التعاون الإسلامي تدين هذه الممارسات الإجرامية التي تنفذها ميليشيا الحوثي وتقف إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها ومنشآتها الاقتصادية.