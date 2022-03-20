شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 30 طن من مخلفات التشوه البصري بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة العاصمة المقدسة حملتها الميدانية لإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري وإزالة الظواهر السلبية، وقد تابعت الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية تنفيذ الجولات الميدانية في مختلف أحياء ومخططات مكة المكرمة.

ونفذت بلدية الشوقية الفرعية, عددًا من الجولات الميدانية ضمن نطاقها الإشرافي، وأسفرت عن رفع وإزالة أكثر من (30) طنًا من المخلفات التي تشوه المظهر البصري، شملت كراسي خشبية ودواليب وأثاث ولوحات مخالفة، كما تمت إزالة مجموعة من السلاسل المخالفة المستخدمة لحجز مواقف السيارات، وتؤدي إلى إشغال المواقف العامة بصورة عشوائية وبطرق غير نظامية ومشوهه للمنظر العام، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ورفعت بلدية العزيزية الفرعية, عدد 3 بوكلينات تالفة ومهجورة تزن (700) طن تقريبًا، مسببة تشوهاً بصرياً في نطاق البلدية، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة من وضع الملصق التحذيري عليها لرفعها من قِبل أصحابها.

وفي السياق ذاته كثفت بلدية المسفلة الفرعية جولاتها الميدانية في الشوارع والميادين العامة، حيث قام مراقبو البلدية وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة، بحملة على المواقع التي يتواجد فيها المخالفون الذين يمتهنون غسيل السيارات بطرق عشوائية مخالفة، وتمت مصادرة وإتلاف (150) من الأدوات والبراميل المستخدمة، كما قام المراقبين برصد (6) سيارات خربة وهياكل تالفة ضمن نطاقها الإشرافي، وتم الرفع بها إلى الجهات المختصة لنقلها وإزالتها، وذلك ضمن جهودها للقضاء على هذه الظاهرة التي تشوه المظهر العام وتهدد الإصحاح البيئي.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة استمرار الجولات الميدانية في كافة المواقع لمعالجة وإزالة كل تلك الظواهر السلبية والتشوهات البصرية، وكذلك متابعة جميع المنشآت والمحال المتعلقة بالصحة العامة، والتأكد باستمرار من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وبينت الأمانة بأن قنواتها مفتوحة وجاهزة على مدار الساعة لاستقبال أي بلاغات عن المخالفات، عبر مركز البلاغات البلدية الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.