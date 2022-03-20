صحة الأحساء تنفذ 213 زيارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الأحساء نفّذت صحة الأحساء 213 زيارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتضمنت 42 زيارة للمستشفيات و84 زيارة للمجمعات الطبية، و87 زيارة للصيدليات وذلك خلال الفترة 8-14 / 3 / 2022م. وتهدف هذه الزيارات إلى رفع مستوى التزام المستشفيات والمجمعات الطبية والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى؛ للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

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