أمانة القصيم تعلن موعد التصويت لرئاسة طائفة معارض السيارات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – القصيم
أعلنت أمانة منطقة القصيم عن موعد التصويت لرئاسة طائفة معارض السيارات بمدينة بريدة، يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 من شهر شعبان الجاري.
ودعت الأمانة الناخبين إلى المشاركة في عملية التصويت بمقر وكالة الخدمات بمدينة بريدة، من الساعة (9) صباحًا وحتى الساعة (12) ظهرًا.
واشترطت وجود رخصة سارية للمعرض، وأصل الهوية الوطنية، ووكالة شرعية في حالة التوكيل على أن ينص في الوكالة على حق الترشيح.
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