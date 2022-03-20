لضمان سلامتهم.. "المرور" يوجه نصائح للطلاب والطالبات أثناء التنقل في الحافلة المدرسية

محمد بن مسعود - الدمام - 08-17-1443 11:32

صدى تبوك – متابعة

وجهت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الأحد)، عدداً من نصائح السلامة المرورية أثناء التنقل في الحافلة المدرسية، وذلك بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث من العام الحالي، في جميع مدارس المملكة، بعودة حضورية كاملة .

ونصحت إدارة المرور الطلاب والطالبات بضرورة ربط حزام الأمان في جميع الأوقات، والبقاء جالسا طيلة الرحلة، وعدم إخراج اليد أو الرأس من نافذة الحافلة، وعدم الاندفاع لركوب الحافلة قبل توقفها تماما، إضافة إلى عدم عبور الشارع إلا بعد التأكد من مغادرة الحافلة وخلو الشارع.

وأشارت إلى أن التزام الطلاب والطالبات بالجلوس في المقاعد المخصصة لهم بالحافلات المدرسية، يساهم في تعزيز السلامة لهم خلال رحلة الذهاب من وإلى المدرسة.