طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع يُسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية لخدمة واستقبال 30 مليون معتمر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – مكة المكرمة

يُسهم طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع الذي يربط منطقة مكة المكرمة بمنطقة المدينة المنورة في تسهيل تنقل سكان المحافظات الواقعة بين المنطقتين، واختصار مدة الوصول إلى جانب دوره الرئيس في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل تنقلاتهم خلال موسمي الحج والعمرة، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لرفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال 30 مليون معتمر بحلول عام 2030.

ويبلغ طول طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع 397.3 كم، وهو يمر بأكثر من 33 قرية وهجرة وحياً، ويبلغ عدد الجسور فيه 231 جسراً، وتصل عدد التقاطعات العلوية إلى 20 تقاطعاً.

وأولت وزارة النقل والخدمات اللوجستية هذا الطريق اهتماماً كبيراً، واستمرت طيلة الفترة الماضية بتنفيذ أعمال الصيانة والسلامة عليه، سعياً لرفع جودته وخفض معدل حالات الوفيات فيه، وتحسين الخدمات المقدمة لقاصديه.

ونُفِذت أعمال الصيانة ما يقارب 134.4 كم من أطوال الطريق، وتنفيذ أعمال كشط وإعادة سفلتة بكمية تجاوزت 100 ألف متر مكعبٍ، وتنفيذ أعمال دهانات بطول 235.5 كم، وبكمية بلغت 115 ألف مترٍ مربعٍ، وعمل سياج سلكي عالي الشد بطول 81 ألف مترٍ طوليٍ، إلى جانب تركيب حواجز خرسانية بطول يبلغ 14 ألف مترٍ طولي، وتركيب حواجز معدنية بطول 6163 متراً طولياً، وتحسين وتطوير 10 تقاطعات سطحية وعلوية.

وجرى العمل على صيانة 68 كم من طول الطريق، بتنفيذ أعمال كشط وإعادة سفلتة بكمية تبلغ نحو 30 ألف مترٍ مكعبٍ، وتنفيذ أعمال دهانات بطول 116 كم وبكمية تتجاوز 32 ألف مترٍ مربع.

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يُذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تضع ضمن خططها مهمة تطوير قطاع الطرق في المملكة، ومنها طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع، الذي يخدم قاصدي الحرمين الشريفين. كما تتضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- عدداً من المشاريع المتعلقة ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ومنها تطوير ورفع جودة قطاع الطرق، وزيادة سعة المطارات، والوصول إلـى 250 رحلة دولية، وإطلاق ناقل وطني جديد، وزيادة السعة التشغيلية لقطار الحرمين، وصولاً لاستقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030.