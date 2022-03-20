أرباح «أرامكو» السعودية تقفز 124% في 2021 مسجلة أعلى مستوى منذ الإدراج

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أرباح شركة أرامكو السعودية عن عام 2021 إلى أعلى مستوى منذ إدراجها في السوق المالية السعودية، مستفيدة في ذلك من ارتفاع أسعار النفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال «سابك» لسنة كاملة، إضافة إلى زيادة كبيرة في هوامش ربح أعمال التكرير والكيمياويات.

أعلنت «أرامكو» أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، عن توزیع أرباح نقدیة للمساھمین بقیمة 70.33 ملیار ريال عن الربع الرابع من عام 2021، إضافة إلى توصية من مجلس الإدارة برسملة 15 مليار ريال من الأرباح المُبقاة ومَنْح سهم مجاني لكل 10 أسهم.

قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، «النظرة الحالية لسوق النفط تبدو متقلبة، غير أن خططنا الاستثمارية تهدف إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على المدى الطويل للحصول على طاقة موثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة، ويشمل ذلك زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من الخام، وتنفيذ برنامجنا لتوسيع إنتاج الغاز، والتوسع في أنشطة تحويل السوائل إلى كيمياويات».

كانت أرباح «أرامكو» قد انخفضت بنسبة 44.4% في 2020، الأمر الذي وصفه الناصر آنذاك بأنه «أحد أشدّ الأعوام صعوبةً وتحدّياً بهذا العصر» وتوقّع حينها أن يعود الطلب العالمي على النفط في النصف الأول من 2021 لنفس مستويات ما قبل جائحة كورونا.

أكد الناصر في بيان اليوم الأحد، أن «أرامكو» السعودية ستواصل الاستثمارات في احتجاز وتخزين الكربون، ومصادر الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، بما يدعم التحول في قطاع الطاقة العالمي، ويسهم في الوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية.

بلغ متوسط إنتاج أرامكو السعودية من المواد الهيدروكربونية 12.3 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم خلال عام 2021، منها 9.2 مليون برميل في اليوم من النفط الخام، فيما تواصل الشركة المضي قدما في خططها الرامية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027.

شهد شهر فبراير الماضي تطوّراً بارزاً بالنسبة لشركة أرامكو، تمثل بإعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن نقل 4% من أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة، بقيمة تُقدّر بنحو 300 مليار ريال، وفق سعر السهم حينه.

في 10 مارس، دخلت أرامكو بشراكة استثمارية لتطوير منشأة تضم مصفاة لتكرير النفط بطاقة 300 ألف برميل يومياً، ومجمّعاً متكاملاً للبتروكيماويات في شمال شرق الصين، بكلفة 10 مليارات دولار بحسب تقديرات بلومبرغ.

إلى ذلك، شهد عام 2021 إطلاق أرامكو لبرنامج التوسع بأعمال الغاز ومراحل التطوير التجاري في حقل الجافورة، الذي يُتوقّع ان ينتج ملياري مكعب من الغاز يومياً بحلول 2030.

تأسست شركة «أرامكو السعودية» عام 1988، وأُدرجت في سوق الأسهم السعودية في عام 2018، ويبلغ رأس المال الحالي للشركة 60 مليار ريـال مدفوعاً بالكامل، مقسماً إلى 200 مليار سهم.