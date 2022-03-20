حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

محمد بن مسعود - الدمام - 08-17-1443 11:21 صدى تبوك – متابعة توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، القصيم، حائل، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-40 كم/ساعة على الجزئي الشمالي والأوسط وشرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-40 كم/ساعة وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



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