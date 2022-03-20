رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي يُدشن دورة مدخل في القانون الدولي الإنساني الثلاثاء القادم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض

يُدشن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدكتور جلال بن محمد العويسي الثلاثاء القادم برنامج دورة مدخل في القانون الدولي الإنساني التي تستمر لثلاثة أيام في مدينة الرياض خلال الفترة من 22-24/3/2022.

وتشتمل الدورة على عدة موضوعات منها القانون الدولي الإنساني في الإسلام، ومفهوم القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ومصادره ومبادئه، والمنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي والإنساني وأدوارها، ونماذج من التجارب والممارسات الدولية في انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

ويشارك في تقديم الدورة عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بجمهورية السودان العميد الدكتور معتز فضل الله أحمد, واستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود الدكتور خالد بن محمد الشنيبر وعضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية المستشار صقر عبدالكريم مصبح، ورئيس لجنة الإعلام والنشر الدكتور حمدان بن صالح الجهني، ورئيس فريق الرصد والتوثيق الوطني أمين سر اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني المستشار عبد الله بن مدرك الرويلي.