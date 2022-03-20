التعليم توزّع كتب خاصة للفصل الدراسي الثالث

مع انطلاقة الفصل الدراسي الثالث، وزعت وزارة التعليم في مدارسها اليوم ولأول مره كتب دراسية خُصّصت للفصل الدراسي الثالث، في مواد المهارات الحياتية والأسرية ومادة المهارات الرقمية، وذلك خلافا لما كان معمول به في الفترة الماضية، من تقسيم الكتاب الدراسي على فصلين دراسيين .

فيما يُنتظر مع انطلاقة العام الدراسي القادم أن يشمل قرار توزيع 3 كتب دراسية جميع المواد ، وذلك بواقع كتاب لكل فصل دراسي ، بدلا من كتابين وهو الأمر الذي شكّل نوعاً من الارتباك للطلاب والمعلمين على حد سواء في تقسيم المنهج الدراسي على كتابين لثلاثة فصول دراسية، بعد قرار وزارة التعليم للعام الدراسي الحالي بالعمل بالخطة الدراسية الجديدة .