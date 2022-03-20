التعليم توزّع كتب خاصة للفصل الدراسي الثالث

فيما يُنتظر مع انطلاقة العام الدراسي القادم أن يشمل قرار توزيع 3 كتب دراسية جميع المواد ، وذلك بواقع كتاب لكل فصل دراسي ، بدلا من كتابين وهو الأمر الذي شكّل نوعاً من الارتباك للطلاب والمعلمين على حد سواء في تقسيم المنهج الدراسي على كتابين لثلاثة فصول دراسية، بعد قرار وزارة التعليم للعام الدراسي الحالي بالعمل بالخطة الدراسية الجديدة .
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