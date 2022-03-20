اخبار الخليج – المقهوي في حوار صحفي: أسعى لنشر ترثنا الشعبي لتعزيز الهوية الوطنية البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - قال الإعلامي والرياضي ومؤس قناة «البحرين لوّل» عيسى المقهوي أنه يعشق التراث وبثّ المواد التاريخية والتراثية بهدف تعزيز الهوية الوطنية البحرينية، عبر نشر ثقافة المجتمع الأصيلة والحفاظ على تراث وتاريخ البحرين وموروثه الشعبي وإبراز دور أفراد الشعب في بناء وتطور مملكة البحرين.

جاء ذلك في حوار صحفي حول حيثيات تأسيس قناة «البحرين لوّل» وعن مسيرته الإعلامية والمهنية وجوانب من حياته الشخصية، وفيما يلي نص الحوار:

– كيف كانت بداياتك قبل الدخول لمجال الاعلام؟

– كنت كأي طفل أو صبي ثم شاب مبهور بهذا الجهاز وجذبه للجميع للتحلق حوله ومتابعة برامجه

– كيف أتت فكرة قناة بحرين لول؟

– فكرة تأسيس هذه القناة قديمةٌ جدًا، بدأت في حوار بيني وبين زميلي شوقي عبدالأمير عام 2005-2006م بقسم الإعلانات والجرافيك، حيث كنت أعمل حينها هناك، وكنا نفكر بعمل قناة تبث في شهر رمضان المبارك نعرض من خلالها كل شيء قديم بما فيها الإعلانات التجارية، ثم تُدرس هذه الفكرة وتطور فيما بعد، وبعد عرض هذه الفكرة على أحد المسؤولين آنذاك لم يرفض الفكرة ولكنه تعذر بصعوبة تطبيقها في الواقع الفعلي، فتوقفت الفكرة، لكنني لم أفقد الأمل وعدت بعد مرور 10 أعوام في طرحها مرةً أخرى على القائم بأعمال مدير التلفزيون آنذاك السيد يوسف محمد إسماعيل، وأخبرني إن هنالك قناةٌ تاريخية ستنطلق خلال شهرين لكن لسبب أو آخر تعثرت الجهود من جديد وفي مايو 2017م تم تكليفي من قبل الوكيل المساعد للإذاعة والتلفزيون الأستاذ عبدالله بن خالد الدوسري وبتوجيهٍ من سعادة وزير الإعلام السيد علي بن محمد الرميحي لإحياء هذا المشروع من جديد وبفضلٍ من الله تكللت الجهود بالنجاح لترى النور أخيرًا.

– قناة بحرين لول لاقت اعجاب كبير ما سبب ذلك؟

– منذ اليوم الأول للبث التجريبي يوم الخميس الموافق 19 من شهر سبتمبر 2019م (تاريخ عرض فواصل وبرامج القناة) وحتى يوم البث الفعلي التجريبي للبرامج يوم السبت الموافق 21 من شهر سبتمبر من العام نفسه والقناة تتلقى الكثير من الإشادات والاستحسان من عموم المواطنين في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي وطلباتهم المختلفة للبرامج ورغبتهم بتوسيع نطاق البث بالقناة، واستجابة الوزارة شؤون الإعلام منذ الأسبوع الأول لتلك المطالب، وادرجت القناة بجانب البث الفعلي على قمر عربسات، فقد تم بثها عبر قمر النايلسات وإضافة القناة في تطبيق تلفزيون البحرين للهواتف الذكية، وحصدت متابعة واسعة وتسابقت المواقع للتسويق لها وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدول مجلس التعاون والمغرب العربي.

– ما سبب اختيارك لمجال الاعلام؟

– منذ المدرسة تخصصت في مجال قسم اللاسلكي (راديو وتلفزيون) لحبي للتقنيات والأجهزة.

– برأيك ما الذي ينقص قنواتنا التلفزيونية لتصبح قنوات رائجة؟

– الاقتراب من حياة الناس وإشراك الجمهور وتلبية آرائه ورغباته وعمل دورات برامجية ثابتة لفترات وعدم تغيير الأوقات بشكل مستمر.

– كونك معد برامج سابق ماهي البرامج التي تفضل ان تعد لها ولماذا؟

– البرامج الرياضية والوثائقية والمسابقات.

– لو لم تكن في مجال الاعلام أين ترى نفسك؟

– المجال الدبلوماسي.

– ما الدافع وراء اهتماك عن التراث؟

– إعادة جمهور المشاهدين للالتصاق بجهازهم الإعلامي، وتعزيز الهوية الوطنية البحرينية، عبر نشر ثقافة المجتمع الأصيلة والحفاظ على تراث وتاريخ البحرين وموروثه الشعبي وإبراز دور أفراد الشعب في بناء وتطور مملكة البحرين، ومواجهة موجات التغريب التي تعصف بمجتمعاتنا الخليجية والعربية على العموم، بفعل القوات الإعلامية المختلفة ومنصات ووسائل التواصل الاجتماعية الجديدة.

– هل جاءتك عروض للعمل خارج البحرين؟

– كانت مجرد إتصالات لم تستكمل لإنني كنت مركز على نجاح مشروع القناة.

– كيف كانت تجربتك في مجال كرة القدم؟

– كانت فترة جميلة لكن ظروف العمل وعدم وجود نظام الاحتراف آنذاك حال دون مواصلتي.

– برأيك هل ممكن ان نرى القنوات تتحول بشكل كامل عبر الانترنت؟

– القنوات موجودة فعلا لكن حتى وقت ليس بالقصير ستظل القنوات التلفزيونية الاعتيادية مستمرة.

– كيف ساهمت منصات التواصل الاجتماعي في تطوير قنوات التلفاز؟

– فتحت لها مساحات وابواب جديدة واوصلتها لجمهور المشاهدين بشكل أكبر وسوقت لبرامجها.

– هل منصات التواصل الاجتماعي زادت من شهرتك؟

– فعلا واوصلتني لمسئولين وفنانين ونجوم رياضيين كبار وجمهور من المتابعين والحمد لله كانت انطباعاتهم عني وعن القناة والبحرين عالية.

– كيف ترى مستقبل القنوات التلفزيونية في ظل توسع في منصات التواصل الاجتماعي؟

– لا شك أن قنوات التواصل سحبت جزء ليس بالهين من جمهور القنوات لكنها في نفس الوقت عززت جماهيره القنوات لجماهير جديدة وسوقت لها بشكل أكبر.

– من هو قدوتك في مجال الاعلام؟

– وزير الإعلام الراحل طارق المؤيد ووزير الإعلام الكويتي السابق الأستاذ محمد السنعوسي.

– ما هو الأفضل بالنسبة لك إخراج البرامج أو إعداد البرامج؟

– الإعداد لأنه هو أساس البرنامج.

– برأيك ما سبب عزوف بعض البرامج عن القنوات التلفزيونية وتحولها لمنصات التواصل الاجتماعي؟

– بسبب عدم فهمها لرغبات واهتمامات جمهور المشاهدين.

– هل ممكن ان نرى اعمال قريبة لك؟

– بإذن الله.

– كيف يمكنك التنسيق بين عملك واهتماماتك خارج عملك؟

– مع أنه صعب لكن احاول التنسيق قدر الإمكان.