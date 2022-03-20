بالصور.. انتظام كبير للطلاب مع العودة الحضورية الكاملة بمدارس المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
مع بداية الفصل الدراسي الثالث، اليوم الأحد، شهدت مدارس المملكة بالمناطق والمحافظات، انتظاماً كبيراً من الطلاب والطالبات بكل حيوية ونشاط.
وأظهرت وزارة التعليم على حسابها بتويتر، صوراً متفرقة من مجموعة من المدارس، تحت عنوان “#عدنا_جميعاً، وعادت الحياة”.
وقالت الوزارة: طلابنا وطالباتنا في مدارس مناطق المملكة ومحافظاتها ينتظمون في أول يوم دراسي للفصل الدراسي الثالث بكل حيوية ونشاط مع عودة الاصطفاف الصباحي، والإذاعة المدرسية.
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