اخبار الخليج – ديفجي أوروم تطلق أحدث مجموعاتها «دوفارا» الرائعة 

محمد بن مسعود - الدمام - يفخر فريق ديفجي بالإعلان عن إطلاق مجموعة جديدة تماماً تحمل اسم «دوا»، في محاولة منها لتعريف العملاء بوجهات نظر محدثة عن طريق بث روح الحياة المعاصرة في نماذج فريدة مثل «الأبواب»، التي عادة ما ترتبط بالتراث العريق في المنطقة.

وتجسد الأبواب التقليدية المنحوتة يدوياً فكرة بصرية متكررة عبر المشهد الفني والثقافي للبحرين، وقد تم تبنيها كمصدر إلهام لهذه المجموعة المستوحاة من جمالها وتعقيداتها وشخصيتها المتفردة. وتكرّم مجموعة «دوا» وبشكل طبيعي – تراث تلك الأبواب وتعيد ابتكارها بعناصر تصميم حديثة وبشكل يرتقي بمكانتها التقليدية الخالصة إلى مكانة أكثر حداثة.

وبمناسبة تقديمها لأفكار ووجهات نظر جديدة، صرح د ماهيش ديفجي، الذي يُعد من أصغر الأجيال في هذه الشركة العائلية قائلاً: «نتطلع، مع مجموعة دوا ، إلى اصطحاب عملائنا في رحلة مشوقة وعصرية لاكتشاف الذات، ففي الوقت الذي نُقدر فيه جذورنا، إلا أننا نبحث وبشكل مستمر عن آفاق جديدة؛ لا سيما وإننا نحاول عبر هذه المجموعة أن نجعل ما يُنظر إليه على أنه مجوهرات تقليدية وبشكل أكثر قابلية للارتداء وأكثر حداثة وقابلية للتكيف مع الحياة والأحاسيس الراهنة».

وترى «ديفجي أوروم» أن هذه المجموعة الجديدة تأتي تقديراً منها لامرأة العصر الجديد التي تتميز بذوقها الرفيع ولكنها جريئة في الوقت نفسه، وتتمتع بالقدرة على التفكير المستقبلي ولكنها تُقدس الماضي في آن معاً. ومثلها تماماً، تبدو مجموعة دوفارا كما لو أن قطعها الكلاسيكية قد حصلت للتو على تحديث لتناسب تماماً مع النساء من جيل الألفية.

تعتبر مجموعة دوا – التي تأتي في الغالب من الذهب الأصفر أو الوردي عيار 18 قيراطاً – مثالاً رائعاً للمجوهرات التي تعمل بشكل منفصل أو معاً كمجموعة، مع العديد من القطع التكميلية التي تشكل معاً صورة رائعة. وتضم المجموعة الكاملة من المجوهرات تشكيلة من القلائد المطابقة سواء كانت في شكل مجموعة من قلادة مع سلسلة طويلة، أو أقراط طويلة متدلية أو ترصيعات وخواتم، فضلاً عن أساور في شكل سلسلة وأساور صلبة.

وتسمح استراتيجية التصميم لهذه للمجموعة بأن تكون قابلة للتغيير والتكيف بسهولة مع نوع الحدث الذي تحضرها المرأة؛ فهي تبدو وكأنها منفصلة عن بعضها البعض في أضيق الحدود ومع ذلك فهي تبرز كقطع بارزة يمكن ارتداؤها مع الملابس اليومية أو الملابس الرسمية، كما يمكن ارتداـؤها مع ملابس الحفلات بسهولة. وعند ارتداؤها معاً بشكل كامل، فإنها تبرز بشكل مذهل وجدير بتلك الاحتفالية أو المناسبة الرسمية.

من حيث التصميم، سيرى المرء اتجاهين مميزين للأبواب يظهران مع انتقال التركيز ما بين الماضي والحاضر، وبشكل يحقق توازناً دقيقاً بينهما. كما يهيمن اختيار الأحجار المقطوعة بشكل خاص مثل الملكيت والفيروز على نمط واحد ويأتي بألوان جديدة تفتح الباب واسعا أمام التصميم الغني، بينما يتم إعادة تخيل الآخر مع الاستخدام المذهل والمعاصر للألماس.

من جانبه، أضاف السيد ماهيش ديفجي المدير العام لشركة «ديفجي أوروم» رؤية أخرى مفادها: “مع دوا ، فإننا نهدف إلى توسيع نطاق مجموعتنا من المجوهرات العصرية، وفي الوقت نفسه الاشادة بجذورنا الراسخة في المملكة؛ لا سيما وأن كل قطع هذه المجموعة مميزة وقابلة للارتداء، وهي خفيفة ولكنها غنية في الوقت نفسه، ما يعكس رحلة المرأة العصرية الفريدة حيث تتنقل بسهولة بين أدوارها العديدة التي تلعبها في المجتمع، وتتكيف هذه المجموعة مع اختياراتها بكل سهولة”.

ومع اقتراب الاحتفال بعيد الأم وموسم الأعياد، ستكون هذه المجموعة مثالية لسهولة ارتداؤها ولكونها صديقة لكل الميزانيات وهي مناسبة بشكل مثالي للإهداء في المناسبات الخاصة؛ فيما ستحظى من تتلقاها بهدية تدوم معها وتفتخر بها لسنوات قادمة.

الحرفية المذهلة والجودة العالية وبراعة التصميم هي بمثابة وعد «ديفجي أوروم» غير المعلن الذي تحتفظ به لنفسها بشكل جيد، ويستمر هذا الإرث مع مجموعة دوفارا أيضاً. ومع هذا الإطلاق، فإن العلامة التجارية تعيد مرة أخرى تعريف التراث بطريقة مبتكرة وتحتفل بامرأة اليوم في الوقت ذاته.

وتسمح مجموعة دوا الفريدة والعصرية في آن معاً لامرأة اليوم بالفخر والاعتزاز بماضيها وتبني الحاضر والبقاء منفتحة على شخصيتها المتطورة بطريقة جميلة، علماً بأن مجموعة «دوفارا» الفريدة ستتواجد في جميع متاجر «ديفجي أوروم» بالبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي بالتأكيد شيء جديد يجب على كل امرأة ألا تفوت فرصة الاستمتاع بها.