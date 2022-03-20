اخبار الخليج – «غير/ منطوق».. معرض للفنان والخطاط علي البزاز

محمد بن مسعود - الدمام - «غير/ منطوق» هو عنوان المعرض الفردي للفنان والخطاط علي البزاز في «مجمع العالي – الطابق الأول/ بوابة رقم 2» الذي ينطلق في 23 من مارس الجاري وحتى 15 من أبريل 2022.
معرض يحضر فيه الخط العربي المتماهي في سياقات اللغة، فكرياً وثقافياً واجتماعياً ليتحدث في بيانه عن اللغة بوصفها صوغٌ من الكلام الذي يرسم هويتنا في حدود قد تكون واضحة أو مبهمة… والتي صورها الفنان علي البزاز في لوحات تجريدية تشتمل على مفاهيم تتخطى الحروفيات…
تبوح لنا كما يقول هو عن المخزون اللغوي الذي يشكل أفكارنا، فإما أن يحيط بنا كجماعات وطوائف، أو ينفينا عن بعضنا الآخر. كلمات هائمة في الفضاء الرمادي بين ما يقصد وما لم ينطق… تكشف عن تداخلات بين الدائرة والأخرى… وتدفعنا للتساؤل، أتحكمنا اللغة في مجتمعات مغلقة؟ أم هي جسور تقربنا نحو الآخر؟
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