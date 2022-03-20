“الصحة” توجّه عدداً من النصائح لعودة حضورية آمنة بالمدارس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

نبّهت وزارة الصحة على ضرورة التزام الطلاب بالإجراءات الوقائية الشخصية مع العودة الحضورية الكاملة المدارس بدءاً من اليوم الأحد.

وقالت الوزارة: سعداء بعودتكم إلى مقاعد دراستكم، أنتم أبطال الوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأضافت في إنفوجرافيك نشرته على حسابها الشخصي عبر تويتر تحت عنوان “#عدنا_جميعاً”، أن العودة الحضورية الكلية إلى مقاعد الدراسة بشكلٍ آمن تتطلب من الطلاب الالتزام بارتداء الكمامات داخل الأماكن المغلقة، واتباع آداب العطاس والسعال عبر استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، واستخدام المرفق عن طريق ثني الذراع.

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وتابعت، على الطلاب غسل الأيدي وتطهيرها بالماء والصابون أو المطهر الكحولي مع تجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، والاهتمام بالنظافة الشخصية، مع التأكّد من وجود تهوية جيدة داخل الأماكن المغلقة.

وبدأ، اليوم، الفصل الدراسي الثالث، بعودة حضورية كاملة، مع استئناف الاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية والأنشطة، فيما أكملت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات استعداداتها لانطلاق الدراسة، بعد إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، ضمن التقويم الدراسي الجديد الذي أعاد توزيع العام إلى ثلاثة فصول دراسية.