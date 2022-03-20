اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس بارد نسبيا لكنه معتدل بوجه عام خلال النهار

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم، الأحد، في مملكة البحرين سيكون معتدلًا وباردًا نسبيًا الليلة.

الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانًا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن قدمين إلى أربع أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80%، والصغرى 20%.