شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انقطاع عامين.. عودة حضورية للمدارس بطابور صباحي دون تباعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعودة حضورية كاملة، واستئناف الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية والأنشطة اللاصفية، انتظم صباح اليوم 6 ملايين طالب وطالبة في الفصل الدراسي الثالث من عام 1443 هـ ، بعد تمتعهم في جميع المراحل التعليمية بإجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، التي استمرت أسبوعا كاملا، ضمن التقويم الدراسي الجديد الذي أعاد توزيع العام إلى 3 فصول دراسية.

وشددت وزارة التعليم على إجراءات عدة في ما يخص الفصل الدراسي الثالث، وأكدت العودة الحضورية لجميع الطلاب والطالبات وإلغاء المجموعات، والالتزام بدليل وقاية وتشغيل المقاصف المدرسية، والإعداد للاختبارات البديلة أول أسبوعين.

كما حثت على حسن استقبال أولياء الأمور وخدمتهم بما يحقق المصلحة التعليمية، إضافة إلى عودة الاصطفاف الصباحي وتفعيل الإذاعة المدرسية، والحرص على تهيئة البيئة المدرسية لاستقبال الطلاب وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية.

وشددت الأدلة الإرشادية على ضرورة استكمال التحصين بجرعتي اللقاح للطلاب والطالبات الذين تزيد أعمارهم على 12 عامًا في المرحلتين المتوسطة والثانوية، مع إلزام كافة العاملين من المعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية بأخذ الجرعة التنشيطية الثالثة، حسب ما يظهر في تطبيق توكلنا الإلكتروني.