المرور: 5 أمور رئيسة تضمن سلامة الطلاب خلال تنقلاتهم بالحافلات المدرسية

محمد بن مسعود - الدمام - قيادة القوات المشتركة للتحالف : هجمات الحوثيين العدائية لاستهداف الأعيان المدنية و المنشآت الاقتصادية تعبر عن موقف المليشيا تجاه دعوة المشاورات ومبادرات السلام الشاملة

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